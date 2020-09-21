Пользовательница популярного портала Reddit пожаловалась на преподавателя, который регулярно отпускал в ее адрес оскорбительные замечания. Девушка решила обратиться за помощью после того, как мужчина высказался о ее нижнем белье.

По словам студентки, она познакомилась с преподавателем лично лишь две недели назад. До этого из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19, они связывались онлайн.

Инцидент, который вывел ученицу из себя, произошел около недели назад. Студентка пришла в лабораторию в серых штанах для йоги, под которыми были стринги. Стоя рядом с преподавателем, девушка уронила ручку. Она нагнулась, чтобы ее поднять, после чего услышала:

«Ого, я вижу твои стринги Они розовые, да?»,

- засмеялся мужчина и подмигнул.

Студентка почувствовала себя неловко и извинилась, на что преподаватель ответил:

«Ничего страшного. Просто не носи такое дерьмо, если не хочешь, чтобы парни смотрели».

Девушка обсудила ситуацию с друзьями и бойфрендом, после чего решила рассказать о случившемся научному руководителю. Она встала на сторону студентки и призналась, что на этого преподавателя уже были жалобы. Мужчину попросили вести себя более профессионально, но он начал злиться. После этого его уволили.

Автор поста призналась, что чувствует свою вину, хотя такое развитие событий было ожидаемо. Другие пользователи поддержали девушку:

«Это не ты виновата в его увольнении, а он сам, потому что вел себя мерзко»,