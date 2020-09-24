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Названы смываемые россиянами странные предметы 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Названы смываемые россиянами странные предметы
Фото: depositphotos.com
Оказывается, россияне смывают в унитазы мягкие игрушки, продукты, одноразовые маски и даже рыболовные удочки. О необычных предметах, которыми граждане засоряют канализацию, рассказали сотрудники «РКС-Петрозаводск» на странице компании во «ВКонтакте».
Среди часто смываемых предметов оказались средства личной гигиены, включая салфетки, ватные диски. В список также попали мягкие игрушки, продукты, одноразовые маски, которыми люди в последнее время стали чаще пользоваться.
К странным предметам коммунальщики отнесли щетки для автомобилей, рыболовные удочки и упаковки от пельменей. А неизвестным рабочим удалось смыть в унитаз после ремонта дороги куски асфальта и тротуарную плитку.
Сотрудники рассказали, что вещи, которые выбрасывают в унитаз, собираются в ком, из-за которого вода застаивается. За сентябрь 2020 года коммунальщики ликвидировали около 200 засоров. Компания попросила жителей внимательно относиться к тому, что они смывают в унитаз.
Ранее «Рамблер» писал о трех вещах, за которые мы часто переплачиваем.
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Безумный мир
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