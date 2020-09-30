Что будет, если Земля остановится 

Ролик рассказывает о гипотетическом событие — остановке Земли. Наша планета вращается вокруг своей оси, поэтому нам знакома смена времени суток. А к чему приведёт остановка вращения? Оказывается, это может вызвать самые разные катастрофы, каждая из которых приведёт к трагедиями: усилятся ветра, в океане зародится мощнейшее ценами, а вулканы начнут массово извергаться. Что ещё ожидает планету, если она остановится, расскажет видео.