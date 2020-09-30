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Рыбак неожиданно поймал рыбу больше себя 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Рыбак неожиданно поймал рыбу больше себя
Фото: Pixabay
Рыбак из Мексики поймал рыбу-парусника, которая оказалась больше его самого. Об этом сообщает Mexico News Daily.
22-летний Давид Монкаде смог поймать за один заход три крупных рыбы, которые весили 49, 50 и 56 килограммов. Последняя рыба-парусник оказалась самым крупным уловом в карьере мужчины. Он поделился фотографией с ней, на которой видно, что на самом деле улов превышает его рост.
David Moncada
Мужчина с детства пристрастился к рыбалке. Раньше он ходил в море вместе со своим отцом-рыболовом. Вскоре хобби превратилось в источник заработка. За год мужчина ловит около полтонны тунца.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбак случайно поймал кита на удочку.
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