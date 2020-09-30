Рыбак неожиданно поймал рыбу больше себя 

Рыбак из Мексики поймал рыбу-парусника, которая оказалась больше его самого. Об этом сообщает Mexico News Daily.

22-летний Давид Монкаде смог поймать за один заход три крупных рыбы, которые весили 49, 50 и 56 килограммов. Последняя рыба-парусник оказалась самым крупным уловом в карьере мужчины. Он поделился фотографией с ней, на которой видно, что на самом деле улов превышает его рост.

David Moncada

Мужчина с детства пристрастился к рыбалке. Раньше он ходил в море вместе со своим отцом-рыболовом. Вскоре хобби превратилось в источник заработка. За год мужчина ловит около полтонны тунца.