Рыбак случайно поймал кита на удочку 

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Профессиональный рыбак по имени Стивен Кинг поймал на удочку кита. На случай обратило внимание издание Star News.

Кинг живет в городе Уангарей, что находится в Новой Зеландии, на рыбалку он отправился в залив Бей-оф-Айлендс. Вдалеке он услышал шум и подумал, что эти звуки характерны для китов, поэтому стал записывать видео.

Спустя мгновение мужчина почувствовал сильное натяжение лески и понял, что за удочку зацепился кит.

"Серьезно? Я поймал кита, что мне теперь делать?",

— восклицает Кинг.

Он уже собирался перерезать леску, но кит смог выбраться самостоятельно.