Рыбак случайно поймал кита на удочку 

Профессиональный рыбак по имени Стивен Кинг поймал на удочку кита. На случай обратило внимание издание Star News.
Кинг живет в городе Уангарей, что находится в Новой Зеландии, на рыбалку он отправился в залив Бей-оф-Айлендс. Вдалеке он услышал шум и подумал, что эти звуки характерны для китов, поэтому стал записывать видео.
Спустя мгновение мужчина почувствовал сильное натяжение лески и понял, что за удочку зацепился кит.
"Серьезно? Я поймал кита, что мне теперь делать?",
— восклицает Кинг.
Он уже собирался перерезать леску, но кит смог выбраться самостоятельно.
Ранее "Рамблер" писал, что девушку раскритиковали за маску на пляже.