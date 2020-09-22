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Рыбак случайно поймал кита на удочку 

Стелла Шмель 2 часа назад
Профессиональный рыбак по имени Стивен Кинг поймал на удочку кита. На случай обратило внимание издание Star News.
Кинг живет в городе Уангарей, что находится в Новой Зеландии, на рыбалку он отправился в залив Бей-оф-Айлендс. Вдалеке он услышал шум и подумал, что эти звуки характерны для китов, поэтому стал записывать видео.
Спустя мгновение мужчина почувствовал сильное натяжение лески и понял, что за удочку зацепился кит.

"Серьезно? Я поймал кита, что мне теперь делать?",

— восклицает Кинг.
Он уже собирался перерезать леску, но кит смог выбраться самостоятельно.
Ранее "Рамблер" писал, что девушку раскритиковали за маску на пляже.
Истории , Видео , Стивен Кинг
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