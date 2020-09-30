Мотоциклист из Тайваня снял на видео, как из днища автобуса высунулась рука человека. Об этом пишет издание AsiaOne.

На опубликованном в Facebook видео видно, что мужчина подъехал к стоящему в пробке автобусу, и неожиданно из нижней части дверного проема высунулась рука. Кто-то из пассажиров поднял что-то с земли и вернулся в транспорт. Оказалось, у него выпал телефон.

Пользователи Сети восхитились спокойным поведением мотоциклиста. По их словам, от такой пугающей картины можно было упасть в обморок. Некоторые пошутили, что на Тайване закончился «месяц призраков», иначе люди могли бы поверить в существование привидений.