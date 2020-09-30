Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туша неопознанного существа в море попала на видео 

Елизавета Назарова 5 часов назад
В Индонезии у берегов провинции Малуку сняли на видео существо, которое принесло волнами. Об этом сообщает Newsflare.
Жители одной из прибрежных деревень совершили находку, длина которой превышает 10 метров. они предполагают, что туша может быть останками змеи.
Голова туши плавала на поверхности, а хвост оставался в воде. Кости существа оказались сломаны.
Находки туш огромных животных, которые прибивает к берегу, называют глобстерами. Из-за разложения тяжело отличить их происхождение. Предполагается, что это останки акул или китов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбак неожиданно поймал рыбу больше себя.
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предрекший COVID поведал о катастрофе хуже пандемии
Предрекший COVID поведал о катастрофе хуже пандемии
Отвратительные факты о Древнем Египте
Отвратительные факты о Древнем Египте
Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа
Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Что будет, если Земля остановится
03:04
Что будет, если Земля остановится
Безумный мир
Почему Пентагон имеет форму пятиугольника
03:30
Почему Пентагон имеет форму пятиугольника
Места
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
09:19
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
Безумный мир
Старты ракет, которые пошли не по плану
12:06
Старты ракет, которые пошли не по плану
Истории
Супруги принесли из леса метеорит вместо грибов
01:55
Супруги принесли из леса метеорит вместо грибов
Люди
Попугай исполнил оперную партию и покорил Сеть
01:50
Попугай исполнил оперную партию и покорил Сеть
Безумный мир
Просчеты инженеров, стоившие немыслимых денег
11:24
Просчеты инженеров, стоившие немыслимых денег
Вещи Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение