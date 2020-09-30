Туша неопознанного существа в море попала на видео 

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В Индонезии у берегов провинции Малуку сняли на видео существо, которое принесло волнами. Об этом сообщает Newsflare.

Жители одной из прибрежных деревень совершили находку, длина которой превышает 10 метров. они предполагают, что туша может быть останками змеи.

Голова туши плавала на поверхности, а хвост оставался в воде. Кости существа оказались сломаны.

Находки туш огромных животных, которые прибивает к берегу, называют глобстерами. Из-за разложения тяжело отличить их происхождение. Предполагается, что это останки акул или китов.