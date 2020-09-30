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Фанаты Гарри Поттера ждали «Хогвартс-экспресс», но все испортил поезд

Анастасия Иванова
5 часов назад
Фанаты серии фильмов про Гарри Поттера приехали на железнодорожную станцию Драмри в Шотландии, чтобы увидеть легендарный «Хогвартс-экспресс», который должен был проехать мимо. Однако все испортил случай.
В этот момент на вокзал прибыл пригородный поезд ScotRail, отправляющийся в Эдинбург. Поклонники фильма отстояли в очереди несколько часов, но их ждало разочарование. Вид на «Хогвартс-экспресс» оказался закрыт.
В Сети посочувствовали фанатам Гарри Поттера, особенно детям, которые мечтали увидеть поезд.
"Я чувствую их боль", "Ох, это так грустно. Некоторые дети действительно разочарованы", - написали в комментариях.
Однако некоторые посчитали, что люди виноваты сами, потому что не продумали такой случай заранее:
"Они должны были стоять на правильной платформе, не так ли!".
Безумный мир,Видео,Гарри Поттер,
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