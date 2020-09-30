Фанаты серии фильмов про Гарри Поттера приехали на железнодорожную станцию Драмри в Шотландии, чтобы увидеть легендарный «Хогвартс-экспресс», который должен был проехать мимо. Однако все испортил случай.

В этот момент на вокзал прибыл пригородный поезд ScotRail, отправляющийся в Эдинбург. Поклонники фильма отстояли в очереди несколько часов, но их ждало разочарование. Вид на «Хогвартс-экспресс» оказался закрыт.

В Сети посочувствовали фанатам Гарри Поттера, особенно детям, которые мечтали увидеть поезд.

"Я чувствую их боль", "Ох, это так грустно. Некоторые дети действительно разочарованы", - написали в комментариях.

Однако некоторые посчитали, что люди виноваты сами, потому что не продумали такой случай заранее: