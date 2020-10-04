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Россиянина спустили в реку за мячом и уронили

Анастасия Иванова
4 часа назад
Двое мужчин в Белгороде спустили в реку друга, чтобы достать мяч, и уронили его в воду. Видео, снятое очевидцами произошедшего, опубликовали в группе "Белгород ВКонтакте".
В ролике мужчины стоят на набережной и держат человека за ноги над рекой. Он пытается дотянуться ниже до мяча. Но друзья не выдерживают и роняют его в воду. Мужчина ныряет, а потом все-таки выбрасывает мяч на берег. Как он выбрался из воды, неизвестно.
Агентство «Бел.ru» сообщило, что это произошло на берегу реки Везелка на проспекте Богдана Хмельницкого.
Ранее "Рамблер" сообщал, что гигантская паутина напугала людей.
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