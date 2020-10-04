Россиянина спустили в реку за мячом и уронили

Двое мужчин в Белгороде спустили в реку друга, чтобы достать мяч, и уронили его в воду. Видео, снятое очевидцами произошедшего, опубликовали в группе "Белгород ВКонтакте".

В ролике мужчины стоят на набережной и держат человека за ноги над рекой. Он пытается дотянуться ниже до мяча. Но друзья не выдерживают и роняют его в воду. Мужчина ныряет, а потом все-таки выбрасывает мяч на берег. Как он выбрался из воды, неизвестно.