Гигантская паутина напугала людей 

В социальной сети департамента природы штата Миссури появилась фотография, которая ужаснула пользователей Сети.

Снимок гигантской паутины, растянувшейся между двумя деревьями и достигающей в ширину нескольких метров, был сделан во время прогулки одного из сотрудников вышеупомянутого департамента по лесу. Надо отметить, что необычное творение очевидец заметил возле города Спрингфилд, расположенном совершенно в другом штате. Однако фотографию все же решили разместить на официальной странице штата Миссури в Facebook/

Сотрудники департамента объяснили свое решение тем, что сочли необходимым предупредить жителей штата о возможности столкнуться с подобным паучьим жилищем и на территории Миссури, поскольку в регионе могут водиться овинные пауки, которые и создают подобные гигантские «сети».

Стоит отметить, что размер таких пауков составляет всего около 1-2 см, несмотря на то, что паутины они плетут поистине огромных размеров. Подписчики отреагировали на сообщение департамента благодарностью за предупреждение. Многие отметили, что снимок их очень напугал и что им не хотелось бы повстречать такую паутину.