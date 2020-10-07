Невероятные посадки самолетов, снятые на видео 

Смотрите видео о самых невероятных посадках самолётов. Сегодняшние лайнеры — это гигантские воздушные машины весом в десятки тонн. Процедура посадки тяжёлых самолётов предельно точно выверена, ведь если что-то пойдёт не так, то наверняка случится катастрофа. К счастью, пилоты, которые находятся за штурвалами пассажирских и грузовых самолётов, обладают колоссальным опытом, поэтому даже в опасной ситуации могут всё исправить.