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Невероятные посадки самолетов, снятые на видео 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео о самых невероятных посадках самолётов. Сегодняшние лайнеры — это гигантские воздушные машины весом в десятки тонн. Процедура посадки тяжёлых самолётов предельно точно выверена, ведь если что-то пойдёт не так, то наверняка случится катастрофа. К счастью, пилоты, которые находятся за штурвалами пассажирских и грузовых самолётов, обладают колоссальным опытом, поэтому даже в опасной ситуации могут всё исправить.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что поймана гигантская акула-людоед весом в полторы тонны.
Безумный мир , Видео
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