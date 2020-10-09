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В Индонезии на домах с больными коронавирусом поставят клеймо 

Александра Нечаева 7 часов назад
На домах с больными коронавирусом поставят клеймо
Фото: Depositphotos
Промаркировать дома, в которых живут заболевшие коронавирусом, решили в Джакарте, столице Индонезии, сообщает издание The Jakarta Post.
По мнению администрации города, таким способом власти позаботятся о своих гражданах и помогут бороться с коронавирусом.
Специальные наклейки, означающие, что в доме находятся заразившиеся COVID-19 люди, смогут предупредить прохожих об опасности, человек подумает, стоит ли заходить в этот дом, считает эксперт из Университета Индонезии Три Юнис Мико Вахйоно.
Необходимо отметить, что не все представители власти согласились с тем, что маркировка домов с находящимися в них больными коронавирусной инфекцией даст необходимый эффект. Напротив, некоторые чиновники считают, что подобные меры, напротив, могут привести к негативным последствиям: в частности, напуганные люди могут просто затравить больных.
Ранее "Рамблер" писал о том, что найден самый опасный предмет во время коронавируса.
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Безумный мир
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