На домах с больными коронавирусом поставят клеймо

Промаркировать дома, в которых живут заболевшие коронавирусом, решили в Джакарте, столице Индонезии, сообщает издание The Jakarta Post.

По мнению администрации города, таким способом власти позаботятся о своих гражданах и помогут бороться с коронавирусом.

Специальные наклейки, означающие, что в доме находятся заразившиеся COVID-19 люди, смогут предупредить прохожих об опасности, человек подумает, стоит ли заходить в этот дом, считает эксперт из Университета Индонезии Три Юнис Мико Вахйоно.

Необходимо отметить, что не все представители власти согласились с тем, что маркировка домов с находящимися в них больными коронавирусной инфекцией даст необходимый эффект. Напротив, некоторые чиновники считают, что подобные меры, напротив, могут привести к негативным последствиям: в частности, напуганные люди могут просто затравить больных.