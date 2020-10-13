Ожидая трамвай, россиянин повесил на остановке гамак 

Житель Таганрога в Ростовской области в ожидании трамвая повесил на остановке гамак. Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к долгим интервалам между транспортом. Об этом сообщает портал «Ерш».

Россиянин поделился снимком своей идеи в интернете. На нем видно, что мужчина привязал концы гамака к столбам остановки и лег внутрь. В комментариях к снимку он написал, что это место обладает «высокой гамакодоступностью», что делает ожидание транспорта комфортным.

Дело в том, что в ночное время трамваи ходят нечасто, и жителям Таганрога приходится долго стоять на остановке.

Однако мужчина нашел изъяны в своей идее: