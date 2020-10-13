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Ожидая трамвай, россиянин повесил на остановке гамак 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Ожидая трамвай, россиянин повесил на остановке гамак
Фото: Иван Карпов/vk.com
Житель Таганрога в Ростовской области в ожидании трамвая повесил на остановке гамак. Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к долгим интервалам между транспортом. Об этом сообщает портал «Ерш».
Россиянин поделился снимком своей идеи в интернете. На нем видно, что мужчина привязал концы гамака к столбам остановки и лег внутрь. В комментариях к снимку он написал, что это место обладает «высокой гамакодоступностью», что делает ожидание транспорта комфортным.
Дело в том, что в ночное время трамваи ходят нечасто, и жителям Таганрога приходится долго стоять на остановке.
Однако мужчина нашел изъяны в своей идее:

«Достижению катарсиса может помешать только подъезжающий трамвай или любопытные местные. Впрочем, вагоновожатые могут слишком сильно удивиться и забыть остановиться».

Ранее «Рамблер» писал о том, для чего советские космонавты брали в космос пистолеты.
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