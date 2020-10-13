Слух о дожде из золотых монет появился в окрестностях индийского города Бангалор, штат Карнатака. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на сайте Newsflare.

Толпа кладоискателей мигом собралась на улице, перекрыв проезжую часть. Одни высматривали золото на обочине, другие затеяли раскопки в надежде найти его под землей. Нескольким действительно удалось найти крохотные монетки из металла, напоминающего золото. Позже находки отправили на анализ.

Местные полицейские утверждают, что найденные монеты не падали с неба и, вероятнее всего, являются подделкой. В округе орудуют банды фальшивомонетчиков, которые могли выбросить часть своего товара возле дороги.