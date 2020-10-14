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Какими были исполины, которые когда-то жили на Земле 

Елена Красовская 10 часов назад
Смотрите ролик и узнайте о самых тяжеловесных обитателях планеты. Многие из них уже вымерли, но мы можем представить себе их габариты, изучая останки. Так, кронозавр, живший в воде, вырастал до 10 метров в длину, а весил несколько тонн. Спинозавр, крупнейший плотоядный динозавр, имел в длину 15-18 метров, а весить мог до 20 тонн. Индрикотерий считается самым высоким млекопитающим в истории Земли, и он весил 20 тонн.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как падающие с неба золотые монеты собрали кладоискателей.
Безумный мир , Видео
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