Из поезда в Китае высадили кошку-безбилетницу 

На видео попал инцидент в китайском экспрессе с участием кошки-безбилетницы. На кадрах видно, как контролёры, проходившие по поезду, который следовал по региону Внутренняя Монголия, в поисках безбилетников, обнаружили кошку. Животное путешествовала в гордом одиночестве. Мужчины приняли решение высадить безбилетницу и аккуратно вывели её. Ролик стал очень популярным, а посмотревшие его тут же пожелали принять одинокую путешественницу в свои семьи.