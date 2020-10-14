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Из поезда в Китае высадили кошку-безбилетницу 

Елена Красовская 2 часа назад
На видео попал инцидент в китайском экспрессе с участием кошки-безбилетницы. На кадрах видно, как контролёры, проходившие по поезду, который следовал по региону Внутренняя Монголия, в поисках безбилетников, обнаружили кошку. Животное путешествовала в гордом одиночестве. Мужчины приняли решение высадить безбилетницу и аккуратно вывели её. Ролик стал очень популярным, а посмотревшие его тут же пожелали принять одинокую путешественницу в свои семьи.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в Индонезии на домах с больными коронавирусом поставят клеймо.
Безумный мир , Видео
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