Уборщица выпила воды из унитаза и стала известной

Уборщица одного из промышленных предприятий на востоке Китая, выпила стакан воды из унитаза. Таким образом она хотела показать начальнику отличное качество своей работы и заслужить одобрение. Об этом сообщает портал «Биг Пикча».

Случай произошел в туалете завода минеральных удобрений в провинции Шандун. Женщина зачерпнула пластиковым стаканчиком воду из чаши унитаза и выпила.

Руководитель и сопровождающие его лица начали аплодировать, позже начальник назвал уборщицу «образцовой сотрудницей компании».

Кадр из видео

Фото и видео, снятые одним из очевидцем, мигом попали в Сеть. Пользователи в комментариях стали рассуждать о допустимости такого самоунижения перед руководством. По их мнению, уборщице не стоило унижаться и ставить под угрозу свое здоровья, чтобы возвыситься в глазах руководства.