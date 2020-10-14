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Уборщица выпила стакан воды из унитаза и стала известной 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Уборщица выпила воды из унитаза и стала известной
Фото: depositphotos.com
Уборщица одного из промышленных предприятий на востоке Китая, выпила стакан воды из унитаза. Таким образом она хотела показать начальнику отличное качество своей работы и заслужить одобрение. Об этом сообщает портал «Биг Пикча».
Случай произошел в туалете завода минеральных удобрений в провинции Шандун. Женщина зачерпнула пластиковым стаканчиком воду из чаши унитаза и выпила.
Руководитель и сопровождающие его лица начали аплодировать, позже начальник назвал уборщицу «образцовой сотрудницей компании».
Кадр из видео
Фото и видео, снятые одним из очевидцем, мигом попали в Сеть. Пользователи в комментариях стали рассуждать о допустимости такого самоунижения перед руководством. По их мнению, уборщице не стоило унижаться и ставить под угрозу свое здоровья, чтобы возвыситься в глазах руководства.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянам объяснили, как дезинфицировать смартфон.
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