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Россиянам объяснили, как дезинфицировать смартфон 

Мира Маркина 7 часов назад
Россиянам объяснили, как дезинфицировать смартфон
Фото: depositphotos.com
Главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина рассказала, как правильно дезинфицировать смартфон.

«Смартфоны — одно из средств распространения заразы. Самая главная защита — регулярное очищение. Очищать смартфон надо как руки, то есть мыть или обрабатывать дезинфицирующим раствором»,

— поделилась эксперт в беседе с радио Sputnik.
Елена также добавила, что многие флагманские смартфоны известных производителей можно мыть с мылом в воде. А вот устройства, которые не терпят влаги, нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами:

«Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье»,

— заключила Мурзина.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об опасности синего экрана телефона.
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Вещи , ИА Sputnik
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