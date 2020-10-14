Россиянам объяснили, как дезинфицировать смартфон 

«Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье»,