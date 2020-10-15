В небе над Мексикой зависло странное кольцо 

На видео попало странное кольцо, зависшее над мексиканским городом. Удивительное явление вызвало среди горожан панику: одни были уверены, что это причудливо построившиеся птицы, другие говорили о насекомых, третьи были уверены, что прилетели инопланетяне. Специалисты же объяснили, что подобные кольца формируются из дыма при взрыве структур концентрической формы. Не исключено, что взрыв произошёл на ближайшем заводе.