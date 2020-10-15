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В небе над Мексикой зависло странное кольцо 

Елена Красовская 5 часов назад
На видео попало странное кольцо, зависшее над мексиканским городом. Удивительное явление вызвало среди горожан панику: одни были уверены, что это причудливо построившиеся птицы, другие говорили о насекомых, третьи были уверены, что прилетели инопланетяне. Специалисты же объяснили, что подобные кольца формируются из дыма при взрыве структур концентрической формы. Не исключено, что взрыв произошёл на ближайшем заводе.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как уборщица выпила стакан воды из унитаза и стала известной.
Безумный мир , Видео
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