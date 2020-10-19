Роскосмос предложил Илону Маску «Ковчег» 

Смотрите ролик и узнайте о любопытном предложении Дмитрия Рогозина, которое он готов сделать американскому миллионеру и изобретателю Илону Маску. В 1924 году корпорация «Роскосмос», главой которой и является Рогозин, намерена запустить в космос аппарат «Ковчег». Предполагается, что «Ковчег» проверит, как космическая радиация влияет на живые организмы. Результаты эксперименты, по мнению Рогозина. могли бы пригодиться коллеге — главе американской компании Space-X Илону Маску.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как мужчина случайно поймал гольца рекордного размера.