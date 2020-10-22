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Огромный плакат с кутьей возмутил горожан 

Стелла Шмель 2 часа назад
В Благовещенске разместили плакаты, предупреждающие о смертельной опасности коронавируса. На баннере написано:

"Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья".

И ниже прикреплено изображение традиционного поминального блюда. Слоган "Выбор за тобой" напоминает о необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию, в противном случае это может обернуться трагедией.
В пресс-службе города заявили:

"Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная".

В соцсетях такую рекламную кампанию раскритиковали, назвав ее слишком резкой и находящейся за гранью черного юмора.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка нашла на морском берегу бутылку с загадочным посланием.
Безумный мир , Видео
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