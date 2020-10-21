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Россиянка нашла на морском берегу бутылку с загадочным посланием 

Мира Маркина 21 октября 2020
Россиянка нашла на берегу бутылку с посланием
Фото: depositphotos.com
Жительница Сахалина во время прогулки по берегу моря нашла бутылку с загадочным посланием. Об этом сообщает Sakhalin.info.
Прогуливаясь вдоль берега, Наталья обнаружила в песке под ногами бутылочку объемом примерно 0,3 литра, крышка которой была украшена японскими иероглифами. Сначала женщине показалось, что внутри бутылки лежит палка, но, приглядевшись, она поняла, что это записка.
Вскрыв бутылку, Наталья прочитала следующее:

«Всем привет от Serzha».

Послание датировано 27 ноября 1995 года. В бутылке также лежала полуистлевшая пластинка жевательной резинки Free Zone.
@ikebana_sakh
Женщина предположила, что отправитель был моряком или рыбаком. Россиянка убеждена, — записка в бутылке не может быть розыгрышем, ведь бутылка не выглядит современной, а жевательную резинку до такого состояния вряд ли кто-то стал бы доводить специально.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что послание в бутылке нашлось спустя 20 лет.
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