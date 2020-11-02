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Кровать с забором и вязаный потолок: самые дикие объявления о продаже

Диана Товсепова
4 часа назад
На сайтах с объявлениями о продаже квартиры всегда есть что-нибудь интересное. Правда это интересное далеко не всегда привлекает нас как покупателя или квартиросъемщика.
Квартира, которую хочется прибрать, а не купить.
1/10 Квартира, которую хочется прибрать, а не купить.
Фото: Соцсети
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Когда на твоей кухне вдруг появилась веранда кафе.
2/10 Когда на твоей кухне вдруг появилась веранда кафе.
Фото: Соцсети
Кто-то очень любит кирпич.
3/10 Кто-то очень любит кирпич.
Фото: Соцсети
Возможно, на кровати, вокруг которой есть забор, и спится лучше.
4/10 Возможно, на кровати, вокруг которой есть забор, и спится лучше.
Фото: Соцсети
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Перед продажей квартиру следует немного украсить.
5/10 Перед продажей квартиру следует немного украсить.
Фото: Соцсети
Квартира, которую нарезали.
6/10 Квартира, которую нарезали.
Фото: Соцсети
Вязаный потолок делает комнату теплее.
7/10 Вязаный потолок делает комнату теплее.
Фото: Соцсети
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Дверь, у которой нет второй половины.
8/10 Дверь, у которой нет второй половины.
Фото: Соцсети
Как превратить всю комнату в корзину для белья, а потом продать ее.
9/10 Как превратить всю комнату в корзину для белья, а потом продать ее.
Фото: Соцсети
Хочется ли вам снять эту квартиру?
10/10 Хочется ли вам снять эту квартиру?
Фото: Соцсети
Так, люди пытаются сдать квартиру, которая больше похоже на корзину для грязной одежды или показывают вязаный потолок или квартиру с забором.
"Рамблер" выбрал самые дикие объявления о недвижимости на просторах Сети.
Безумный мир,Фото,
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