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Кровать с забором и вязаный потолок: самые дикие объявления о продаже
Диана Товсепова
4 часа назад
На сайтах с объявлениями о продаже квартиры всегда есть что-нибудь интересное. Правда это интересное далеко не всегда привлекает нас как покупателя или квартиросъемщика.
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Квартира, которую хочется прибрать, а не купить.
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Когда на твоей кухне вдруг появилась веранда кафе.
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Кто-то очень любит кирпич.
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Возможно, на кровати, вокруг которой есть забор, и спится лучше.
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Перед продажей квартиру следует немного украсить.
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Квартира, которую нарезали.
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Вязаный потолок делает комнату теплее.
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Дверь, у которой нет второй половины.
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Как превратить всю комнату в корзину для белья, а потом продать ее.
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Хочется ли вам снять эту квартиру?
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Так, люди пытаются сдать квартиру, которая больше похоже на корзину для грязной одежды или показывают вязаный потолок или квартиру с забором.
"Рамблер" выбрал самые дикие объявления о недвижимости на просторах Сети.
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