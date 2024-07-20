Тысячи жертв: в Германии раскопали чумную яму

Эпидемия чумы, захлестнувшая Европу в 1346—1353 годах, стала страшным испытанием, как для простых граждан, так и для богачей. По подсчетам историков, во времена "Чёрной смерти" от болезни погибли от 75 до 200 миллионов человек, что составляло 30-60% от всего населения жившего в ту эпоху. Эпидемия оставила глубокий след в истории человечества и породила множество страхов и суеверий. Впоследствии эта ужасная болезни неоднократно возвращалась в Европу, где собирала кровавую жатву вплоть до 19 века.

В марте 2024 года археологи нашли крупнейшее захоронение жертв чумы в Европе. Как сообщает Газета.Ru, страшную находку обнаружили в немецком городе Нюрнберг. Всего ученые откопали восемь ям, каждая из которых была заполнена сотнями скелетов взрослых, детей и младенцев. Специалисты сопоставили кости погибших с осколками керамики и серебряными монетами и сделали вывод, что захоронение относится к вспышкам чумы, случившимся между 1622 и 1634 годами. В те годы жертв этой болезни было так много, что власти приказали закопать их тела за пределами городских кладбищ.

Как выглядит самая крупная чумная яма в Европе — в галерее "Рамблера".