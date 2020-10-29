Ученый назвал самую популярную теорию заговора

Кандидат исторических наук Илья Яблоков назвал самую популярную теорию заговора в мире. Как отметил специалист, ее автор — Дэвид Вон Айк. Именно он придумал легенду о рептилиях-инопланетянах, которые прилетели за Землю и мимикрировали под людей. Теперь они тайно правят миром, сформировав элитное общество из своих собратьев.

Как отметил Яблоков, Вон Айк собирает толпы желающих послушать "правду" об устройстве мира. Автор заговорщицких идей рассказывает о богатых людях, которые поработили остальных, сделав их нищими. По словам специалиста, в эту историю часто верят люди, пережившие какую-то травму.

"Когда есть проблемы в политике, экономике, появляется все больше людей, которые верят в подобное. Теории заговора довольно легко объясняют бытие",

— подытожил он.