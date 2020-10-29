Строитель нашел послание из прошлого с советом о жизни

Один из строителей, который занимался реставрацией потолка церкви Святого Иакова в Антверпене, нашел послание. Оно было вложено в спичечный коробок и написано еще в 1941 году. О находке сообщили в официальном Instagram-аккаунте города.

Автор посоветовал своим потомкам наслаждаться жизнью в полной мере.

Специалисты сделали вывод, что записку оставили маляры, которые в то время проводили здесь ремонтные работы и специально разместили послание таким образом, чтобы его нашли через много десятков лет.

@stad_antwerpen

"Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью",

— говорится в записке.