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Строитель нашел послание из 1941 года с советом о жизни 

Стелла Шмель 6 часов назад
Строитель нашел послание из прошлого с советом о жизни
Фото: @stad_antwerpen
Один из строителей, который занимался реставрацией потолка церкви Святого Иакова в Антверпене, нашел послание. Оно было вложено в спичечный коробок и написано еще в 1941 году. О находке сообщили в официальном Instagram-аккаунте города.
Автор посоветовал своим потомкам наслаждаться жизнью в полной мере.
Специалисты сделали вывод, что записку оставили маляры, которые в то время проводили здесь ремонтные работы и специально разместили послание таким образом, чтобы его нашли через много десятков лет.
@stad_antwerpen

"Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью",

— говорится в записке.
Ранее "Рамблер" писал, что подростки заработали сотни тысяч рублей на древних монетах.
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