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Змея стала добычей коровы 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Змея стала добычей коровы
Фото: depositphotos.com
На австралийской Северной территории удалось запечатлеть корову со змеей во рту. Об этом сообщает Daily Mail.
Животное с необычной добычей заметил механик Эндрю Герц, когда ехал на работу. По его словам, он увидел корову, у которой что-то свисает изо рта. Разглядев поближе, он понял, что это питон.
Andrew Gertz
Механик предположил, что змея потревожила животное, а корова смогла схватить ее ртом. Он также отметил, что никогда не видел подобную ситуацию. Его начальник и местные жители поддержали его и пришли к мнению, что такие случаи очень редки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что строитель нашел послание из прошлого с советом.
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