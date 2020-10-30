Змея стала добычей коровы 

На австралийской Северной территории удалось запечатлеть корову со змеей во рту. Об этом сообщает Daily Mail.

Животное с необычной добычей заметил механик Эндрю Герц, когда ехал на работу. По его словам, он увидел корову, у которой что-то свисает изо рта. Разглядев поближе, он понял, что это питон.

Andrew Gertz

Механик предположил, что змея потревожила животное, а корова смогла схватить ее ртом. Он также отметил, что никогда не видел подобную ситуацию. Его начальник и местные жители поддержали его и пришли к мнению, что такие случаи очень редки.