Кот пропал на три дня и вернулся с долгами 

В Таиланде у хозяина пропал кот. Через три дня он вернулся с запиской о долгах. Об этом пишет издание The Indian Express.
Фотографию кота опубликовали на странице района Чанг-Пхуак города Чиангмай в Facebook. На снимке домашнее животное сидит с прикрепленной к шее запиской:
«Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки».
Владелица магазина, которая угостила кота рыбой, подписалась как Тетушка Мэй и оставила свой номер телефона.
«Ушел на три дня и вернулся в долгах», — написали в посте на Facebook.
Питомец рассмешил пользователей Сети. Они написали, что кот совсем не выглядит раскаивающимся. Некоторые посчитали, что хозяину все-таки нужно заплатить за угощение.
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