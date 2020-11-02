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Кот пропал на три дня и вернулся с долгами 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Кот пропал на три дня и вернулся с долгами
Фото: @changpuaksiam
В Таиланде у хозяина пропал кот. Через три дня он вернулся с запиской о долгах. Об этом пишет издание The Indian Express.
Фотографию кота опубликовали на странице района Чанг-Пхуак города Чиангмай в Facebook. На снимке домашнее животное сидит с прикрепленной к шее запиской:

«Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки».

Владелица магазина, которая угостила кота рыбой, подписалась как Тетушка Мэй и оставила свой номер телефона.

«Ушел на три дня и вернулся в долгах», — написали в посте на Facebook.

Питомец рассмешил пользователей Сети. Они написали, что кот совсем не выглядит раскаивающимся. Некоторые посчитали, что хозяину все-таки нужно заплатить за угощение.
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