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На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик о ките, который показал свой истинный нрав. Считается, что киты — млекопитающие добродушные, особенно по отношению к человеку. Но снятые в Калифорнии кадры свидетельствуют об обратном. На них видно, как кит атаковал девушку, находящуюся на байдарке, на глазах свидетелей. К счастью, спортсменка не пострадала: кит выплюну и её, и лодку.
Ранее «Рамблер» рассказывал про трагедии в личной жизни Джо Байдена.
Ранее «Рамблер» рассказывал про трагедии в личной жизни Джо Байдена Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://weekend.rambler.ru/people/45155952/?utm_content=weekend_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Безумный мир , Видео , Джозеф Байден
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