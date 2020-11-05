Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Кит чуть не проглотил двух женщин и попал на видео 

Анастасия Иванова 58 минут назад
Двух женщин из штата Калифорния в США чуть не проглотил горбатый кит во время каякинга. Об это сообщается на сайте телеканала KMPH.
Жительницы города Сан-Луис-Обиспо Джули МакСорли (Jilie McSorley) и Лиз Коттриэль (Liz Cottriel) отправились на каяке смотреть на китов около побережья Авила-Бич.
Они находились примерно в девяти километрах от млекопитающих. Но неожиданно американки оказались посреди крупного косяка рыб, и к ним подплыл кит. Одна из женщин сняла происходящее на видео.

«Кит был прямо перед моим лицом. Неожиданно меня подбросило, и я оказалась в воде. Я подумала: надо толкать, надо столкнуть кита с пути. Это была самая странная мысль. А затем я поняла, что я под водой», — поделилась Лиз Коттриэль.

Женщины не пострадали и выплыли на поверхность. К ним на помощь поспешили сапсерферы и другие каякеры.

«Мы пришли к машине, я потрясла рубашку, и оттуда вывалилась целая гора рыбы», — рассказала американка.

Ранее "Рамблер" сообщал, что кот пропал на три дня и вернулся с долгами.
Комментарии
Безумный мир , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Почему миллионер годами прикидывался нищим
09:52
Почему миллионер годами прикидывался нищим
Люди
Барак Обама сплясал хэллоуинскую джигу
01:48
Барак Обама сплясал хэллоуинскую джигу
Люди
Женщина смутила Росгвардию открытым ртом
00:44
Женщина смутила Росгвардию открытым ртом
Люди
На видео сняли апокалиптический пожар в Твери
00:17
На видео сняли апокалиптический пожар в Твери
Безумный мир
Поезд в Нидерландах застрял на хвостах китов
00:25
Поезд в Нидерландах застрял на хвостах китов
Безумный мир
Мошенница проломила потолок и упала на полицейских
00:29
Мошенница проломила потолок и упала на полицейских
Люди
Кабан-налетчик разгромил китайскую чайную
01:46
Кабан-налетчик разгромил китайскую чайную
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение