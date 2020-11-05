Кит чуть не проглотил двух женщин и попал на видео 

Двух женщин из штата Калифорния в США чуть не проглотил горбатый кит во время каякинга. Об это сообщается на сайте телеканала KMPH.

Жительницы города Сан-Луис-Обиспо Джули МакСорли (Jilie McSorley) и Лиз Коттриэль (Liz Cottriel) отправились на каяке смотреть на китов около побережья Авила-Бич.

Они находились примерно в девяти километрах от млекопитающих. Но неожиданно американки оказались посреди крупного косяка рыб, и к ним подплыл кит. Одна из женщин сняла происходящее на видео.

«Кит был прямо перед моим лицом. Неожиданно меня подбросило, и я оказалась в воде. Я подумала: надо толкать, надо столкнуть кита с пути. Это была самая странная мысль. А затем я поняла, что я под водой», — поделилась Лиз Коттриэль.

Женщины не пострадали и выплыли на поверхность. К ним на помощь поспешили сапсерферы и другие каякеры.