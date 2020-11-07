Женщина выиграла пять тонн асфальта в лотерею 

Жительница Республики Башкортостан выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Об этом пишет «Башинформ».

Женщина по имени Лилия Акчурина приняла участие в лотерее, которая проводилась среди читателей местной газеты "Зианчуринские зори". Она оформила подписку и выиграла пять тонн асфальта. Второму победителю достался теленок, но, кто стал его обладателем, неизвестно.