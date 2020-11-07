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Женщина выиграла пять тонн асфальта в лотерею 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Женщина выиграла пять тонн асфальта в лотерею
Фото: depositphotos.com
Жительница Республики Башкортостан выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Об этом пишет «Башинформ».
Женщина по имени Лилия Акчурина приняла участие в лотерее, которая проводилась среди читателей местной газеты "Зианчуринские зори". Она оформила подписку и выиграла пять тонн асфальта. Второму победителю достался теленок, но, кто стал его обладателем, неизвестно.

«Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы — нашим уважаемым спонсорам, людям думающим, читающим и понимающим, что газета району просто необходима», — сказали в газете.

Ранее "Рамблер" сообщал, что мужчина решил вынести мусор и выбросил два миллиона.
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