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Рыбак поймал 23-килограммового сома и побил рекорд 

Анастасия Иванова 56 минут назад
Рыбак поймал огромного сома и побил рекорд
Фото: depositphotos.com
Рыбак Аарон Черчвелл (Aaron Churchwell) из города Ром в американском штате Джорджия поймал голубого сома и побил рекорд. Об этом пишет Georgia Outdoor News.
Мужчина поймал рыбу в озере Алатуна, используя в качестве наживки 900-граммового канального сомика. Вес голубого сома, которого вытащил Черчвелл, составил 23,6 килограмма. Это на 3,6 килограмма больше, чем у рыбы, пойманной в этом же озере 10 октября.
Aaron Churchwell
Известно, что голубые сомы встречаются в Северной Америке и могут весить до 68 килограммов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбак выловил огромную рыбу, а она оказалась опасной.
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