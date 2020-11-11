Рыбак поймал огромного сома и побил рекорд

Рыбак Аарон Черчвелл (Aaron Churchwell) из города Ром в американском штате Джорджия поймал голубого сома и побил рекорд. Об этом пишет Georgia Outdoor News.

Мужчина поймал рыбу в озере Алатуна, используя в качестве наживки 900-граммового канального сомика. Вес голубого сома, которого вытащил Черчвелл, составил 23,6 килограмма. Это на 3,6 килограмма больше, чем у рыбы, пойманной в этом же озере 10 октября.

Aaron Churchwell

Известно, что голубые сомы встречаются в Северной Америке и могут весить до 68 килограммов.