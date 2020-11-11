«Полная дичь»: россиян возмутил новый мост

Жители города Иваново пожаловались на мост, который построили над небольшим ручьем, и назвали его "полной дичью". Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Архитектурный объект появился в парке имени Степанова. Местные жители не поняли, зачем нужен мост через "маленькую канавку". По их мнению, такая работа обошлась недешево, так как ограждения выполнены из дорогих материалов.

Однако в парке заявили, что за установку моста выступили сами "избиратели".