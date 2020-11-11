«Полная дичь»: россиян возмутил новый мост

Жители города Иваново пожаловались на мост, который построили над небольшим ручьем, и назвали его "полной дичью". Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Архитектурный объект появился в парке имени Степанова. Местные жители не поняли, зачем нужен мост через "маленькую канавку". По их мнению, такая работа обошлась недешево, так как ограждения выполнены из дорогих материалов.
Однако в парке заявили, что за установку моста выступили сами "избиратели".
"Данный арт-объект был выбран, потому что там была огромная лужа, которая мешала людям ходить. А в принципе, данная площадка будет развиваться и предстанет в формате уголка для влюбленных", — прокомментировали в администрации парка.
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