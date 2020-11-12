В Сети озадачены головами креветок на ногтях 

В одном из российских салонов сделали эпатажный маникюр. В основе дизайна использованы головы креветок. Внимание на это обратили в Lad Bible.

В Сети появились фотографии, иллюстрирующие неоднозначное дизайнерское решение — сначала мастер наносит на ногти полупрозрачный лак молочного оттенка. Затем берет в руки голову креветки, очищает ее от всего лишнего и помещает на ноготь.

Спорный дизайн вызвал бурную реакцию в Сети.

"Это самая мерзкая вещь, почему вы не можете делать нормальный дизайн ногтей?",

— возмущались в комментариях пользователи.