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В Сети озадачены головами креветок на ногтях 

Стелла Шмель 2 часа назад
В Сети озадачены головами креветок на ногтях
Фото: @nail_sunny
В одном из российских салонов сделали эпатажный маникюр. В основе дизайна использованы головы креветок. Внимание на это обратили в Lad Bible.
В Сети появились фотографии, иллюстрирующие неоднозначное дизайнерское решение — сначала мастер наносит на ногти полупрозрачный лак молочного оттенка. Затем берет в руки голову креветки, очищает ее от всего лишнего и помещает на ноготь.
Спорный дизайн вызвал бурную реакцию в Сети.

"Это самая мерзкая вещь, почему вы не можете делать нормальный дизайн ногтей?",

— возмущались в комментариях пользователи.
Ранее "Рамблер" писал, что в тамбовских лесах почти не осталось волков.
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