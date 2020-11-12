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В тамбовских лесах почти не осталось волков 

Стелла Шмель 12 ноября 2020
В тамбовских лесах почти не осталось волков
Фото: depositphotos.com
Подсчитано количество волков в Тамбовской области. Как выяснили специалисты местного охотуправления, в здешних лесах в данном регионе зарегистрировано всего два волка. Об этом сообщает ТАСС.

"В прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007 мы фиксировали десять голов",

— пояснил начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области Алексей Соколов.
Самое большое количество волков в лесах Тамбовской области было во времена Второй мировой войны.
Соколов добавил, что фактическое количество зверей может быть несколько больше, так как волки могут приходить из соседних областей.

"Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка",

— сказал он.
Ранее "Рамблер" писал, что рыбак поймал огромного сома и побил рекорд.
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Истории , Алексей Соколов
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