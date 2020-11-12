В тамбовских лесах почти не осталось волков 

Подсчитано количество волков в Тамбовской области. Как выяснили специалисты местного охотуправления, в здешних лесах в данном регионе зарегистрировано всего два волка. Об этом сообщает ТАСС.

"В прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007 мы фиксировали десять голов",

— пояснил начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области Алексей Соколов

Самое большое количество волков в лесах Тамбовской области было во времена Второй мировой войны.

Соколов добавил, что фактическое количество зверей может быть несколько больше, так как волки могут приходить из соседних областей.

"Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка",

— сказал он.