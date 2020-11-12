Колдун пообещал принести в жертву крокодилов и сбежал

В Великобритании мошенник присвоил 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей), пообещав принести в жертву крокодилов. Об этом сообщает издание Daily Star.

В 2014 году у 53-летней Манджит Каур, проживающей в британском графстве Дербишир, заболел муж. Чтобы вылечить супруга, женщина решилась обратиться к целителю по имени Шейх Рияд. В его рекламе утверждалось, что он помогает решить личные проблемы.

Колдун предложил лечить мужа Каур молитвами, а также приносить в жертву коров и крокодилов. За свои услуги целитель просил немалые деньги. В результате за четыре месяца женщина отправила ему все свои сбережения — более 100 тысяч фунтов стерлингов.

Вскоре Шейх заявил, что отправляется в Африку. Тогда Каур, заподозрив неладное, обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что под видом целителя действовал мошенник Абдуллай Гассама.

Помимо Манджит, преступник обманул еще двух женщин. Полученные от них средства он потратил на недвижимость в Гамбии.

Гассаму арестовали, обвинив в 19 случаях мошенничества и одном случае отмывания денег. После признания вины его приговорили к лишению свободы на 7,5 лет. Но спустя два года мошеннику удалось сбежать из британской тюрьмы.