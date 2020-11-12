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Пообещавший принести в жертву крокодилов колдун присвоил деньги и сбежал 

Анастасия Иванова 52 минуты назад
Колдун пообещал принести в жертву крокодилов и сбежал
Фото: depositphotos.com
В Великобритании мошенник присвоил 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей), пообещав принести в жертву крокодилов. Об этом сообщает издание Daily Star.
В 2014 году у 53-летней Манджит Каур, проживающей в британском графстве Дербишир, заболел муж. Чтобы вылечить супруга, женщина решилась обратиться к целителю по имени Шейх Рияд. В его рекламе утверждалось, что он помогает решить личные проблемы.
Колдун предложил лечить мужа Каур молитвами, а также приносить в жертву коров и крокодилов. За свои услуги целитель просил немалые деньги. В результате за четыре месяца женщина отправила ему все свои сбережения — более 100 тысяч фунтов стерлингов.
Вскоре Шейх заявил, что отправляется в Африку. Тогда Каур, заподозрив неладное, обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что под видом целителя действовал мошенник Абдуллай Гассама.
Помимо Манджит, преступник обманул еще двух женщин. Полученные от них средства он потратил на недвижимость в Гамбии.
Гассаму арестовали, обвинив в 19 случаях мошенничества и одном случае отмывания денег. После признания вины его приговорили к лишению свободы на 7,5 лет. Но спустя два года мошеннику удалось сбежать из британской тюрьмы.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в тамбовских лесах почти не осталось волков.
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