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Женщина нашла на побережье загадочное существо 

Мария Грибова 1 час назад
Женщина нашла на побережье загадочное существо
Фото: РИА Новости
Жительница Австралии на побережье океана обнаружила загадочное существо, похожее на язык. Пост с находкой опубликован на Facebook-аккаунте телеканала ABC Brisbane.
Кэтрин Нгуэн нашла светло-розовое животное с пупырышками на острове Мортон у юго-восточного побережья штата Квинсленд во время отдыха с семьей и друзьями. Девушка обратилась в местный эко-центр с просьбой идентифицировать животное, но не получила ответа.
Catherine Nguyen/Facebook
Однако специалисты музея Квинсленда рассказали, что это морское перо вида Cavernularia obesa — колониальный коралловый полип.
Ученые сообщили, что это существо лучше не трогать, так как у него есть восемь ядовитых щупалец, которые полипы используют для самозащиты и охоты.
Ранее «Рамблер» писал о том, что колдун пообещал принести в жертву крокодилов и сбежал.
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Безумный мир , телеканал АВС
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