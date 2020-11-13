Женщина нашла на побережье загадочное существо 

Жительница Австралии на побережье океана обнаружила загадочное существо, похожее на язык. Пост с находкой опубликован на Facebook-аккаунте телеканала ABC Brisbane.

Кэтрин Нгуэн нашла светло-розовое животное с пупырышками на острове Мортон у юго-восточного побережья штата Квинсленд во время отдыха с семьей и друзьями. Девушка обратилась в местный эко-центр с просьбой идентифицировать животное, но не получила ответа.

Catherine Nguyen/Facebook

Однако специалисты музея Квинсленда рассказали, что это морское перо вида Cavernularia obesa — колониальный коралловый полип.

Ученые сообщили, что это существо лучше не трогать, так как у него есть восемь ядовитых щупалец, которые полипы используют для самозащиты и охоты.