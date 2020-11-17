Голубь ушел с молотка за 145 миллионов рублей 

Голубь по кличке Нью Ким, занимавший лидирующие места в птичьих гонках, был продан на аукционе за 1,9 миллиона долларов (145 миллионов рублей). По данным бельгийского новостного сайта The Brussels Times, эту особь признали самой дорогой в мире.

Онлайн-аукцион Pigeon Paradise (PIPA) проходил со 2 по 15 ноября. Двухлетнюю птицу выставил на продажу вышедший на пенсию тренер голубей Гастон Ван Де Вувер из бельгийской провинции Антверпен. В связи с ухудшением состояния здоровья 76-летний мужчина перестал участвовать в гонках и решил распродать всех своих 400 птиц.

Голубя приобрел покупатель из Китая. В марте прошлого года этот же аукционер установил мировой рекорд, выкупив голубя по кличке Армандо за 1,4 миллиона долларов (более 106 миллионов рублей).