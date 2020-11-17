Создано приложение для перевода кошачьего мяуканья 

Менеджер в технологической компании Akvelon Хавьер Санчес разработал приложения для перевода кошачьего мяуканья в человеческие слова. Об этом сообщает портал Bored Panda.

Приложение MeowTalk использует передовой искусственный интеллект, за счет чего и происходит перевод. Кошки могут выражать мяуканьем девять основных эмоций, например просьбу покормить или жалобу на боль. При этом у каждого животного есть свои уникальные звуки. Поэтому на обучение приложения необходимо потратить некоторое время.

«MeowTalk не статичен, он учится и развивается с каждым переводом, который вы подтверждаете, точно так же, как мы добавляем новые слова в наши собственные банки памяти или программы обработки языка»,

— отметил Константин Коровкин, главный операционный директор и соучредитель Akvelon.