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Обезглавленный манекен напугал отдыхающих на пляже туристов 

Катерина Саломе 4 часа назад
Обезглавленный манекен напугал отдыхающих на пляже
Фото: depositphotos.com
На пляже в американском штате Флорида отдыхающие обнаружили манекен. Издалека он напоминал обезглавленного человека. Испугавшись, люди вызвали скорую помощь. Об этом сообщает UPI.
@Ocean Hour
На странице в Facebook некоммерческой организации «Ocean Hour», которая занимается организацией уборки пляжей, сообщили, что одним из свидетелей инцидента оказался волонтер. Именно он, присмотревшись, понял, что перед ним не человек, а маникен, который провел много времени в воде, прежде чем его вынесло на берег.

«Мы рады, что это не настоящее тело»,

— заявили в пресс-службе.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что студентка проснулась с головой в форме мяча.
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