Обезглавленный манекен напугал отдыхающих на пляже

На пляже в американском штате Флорида отдыхающие обнаружили манекен. Издалека он напоминал обезглавленного человека. Испугавшись, люди вызвали скорую помощь. Об этом сообщает UPI.

@Ocean Hour

На странице в Facebook некоммерческой организации «Ocean Hour», которая занимается организацией уборки пляжей, сообщили, что одним из свидетелей инцидента оказался волонтер. Именно он, присмотревшись, понял, что перед ним не человек, а маникен, который провел много времени в воде, прежде чем его вынесло на берег.

«Мы рады, что это не настоящее тело»,

— заявили в пресс-службе.