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Назван таинственный убийца сотен акул-людоедов 

Даня Виттиг 2 часа назад
Назван таинственный убийца сотен акул-людоедов
Фото: depositphotos.com
Специалисты нашли убийцу, виновного в исчезновении акул-людоедов, которые обитали у берегов ЮАР. Об этом пишет издание Daily Mail.
С 2010 по 2016 год акул-людоедов видели в заливе Фолс-Бэй более 200 раз в год. В 2015-м в регионе впервые были замечены несколько косаток, которых позже назвали Порт и Старбоард. Спустя два года на пляже у южноафриканского города Хансбай нашли пять растерзанных акул-людоедов.
Повреждения свидетельствовали о том, что акулы стали жертвами косаток, например, у них отсутствовала печень. Позднее были обнаружены еще две акулы, убитые тем же способом.
После этого началось резкое сокращение числа акул. В 2018 году рыб видели в четыре раза реже, чем в прошлые годы. Уже в 2019-м акулы-людоеды не появлялись ни разу, а в 2020 году их заметили только однажды.
Исчезновение акул-людоедов вылилось в серьезную проблему для южноафриканской туристической индустрии. В прошлом туристы специально приезжали в Кейптаун, чтобы посмотреть на акул во время морских экскурсий, и даже опускались под воду в специальных защитных клетках.
По мнению ученых, между исчезновением акул и появлением стаи косаток прослеживается явная причинно-следственная связь. Они предполагают, что Порт и Старбоард могли пристраститься к веществу сквален, которое содержится в печени акулы.
Ранее "Рамблер" сообщал, зачем акуле-молоту такая странная голова.
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