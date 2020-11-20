Назван таинственный убийца сотен акул-людоедов 

Специалисты нашли убийцу, виновного в исчезновении акул-людоедов, которые обитали у берегов ЮАР. Об этом пишет издание Daily Mail.

С 2010 по 2016 год акул-людоедов видели в заливе Фолс-Бэй более 200 раз в год. В 2015-м в регионе впервые были замечены несколько косаток, которых позже назвали Порт и Старбоард. Спустя два года на пляже у южноафриканского города Хансбай нашли пять растерзанных акул-людоедов.

Повреждения свидетельствовали о том, что акулы стали жертвами косаток, например, у них отсутствовала печень. Позднее были обнаружены еще две акулы, убитые тем же способом.

После этого началось резкое сокращение числа акул. В 2018 году рыб видели в четыре раза реже, чем в прошлые годы. Уже в 2019-м акулы-людоеды не появлялись ни разу, а в 2020 году их заметили только однажды.

Исчезновение акул-людоедов вылилось в серьезную проблему для южноафриканской туристической индустрии. В прошлом туристы специально приезжали в Кейптаун, чтобы посмотреть на акул во время морских экскурсий, и даже опускались под воду в специальных защитных клетках.

По мнению ученых, между исчезновением акул и появлением стаи косаток прослеживается явная причинно-следственная связь. Они предполагают, что Порт и Старбоард могли пристраститься к веществу сквален, которое содержится в печени акулы.