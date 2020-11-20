Женщина нашла человеческое сердце и выиграла диван 

Кэтрин Гастон, жительница шотландского Глазго, нашла в своем новом доме человеческое сердце, выиграв при этом в конкурсе самых странных находок. За это женщина получила диван, об этом пишет Daily Mail.

Кэтрин обнаружила банку, где в формальдегиде плавал аортальный клапан. Она сделала фото находки, и отправила его на конкурс мебельной компании ScS.

Фирма отсмотрела 500 снимков других участников, и присудила победу Кэтрин, подарив ей диван за 850 фунтов стерлингов.

Среди конкурсантов также были такие находки, как два черепа животных из набора для «приманки ведьм», висящие на потолке наручники, большая игрушка инопланетянина из одноименного фильма, бутылка с мышьяком и многие другие.