Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Такса отогнала напавшую на чихуахуа пуму 

Мария Грибова 3 часа назад
Такса отогнала напавшую на чихуахуа пуму
Фото: depositphotos.com
Такса спасла своего друга, метиса чихуахуа, от напавшей на него пумы. Все это произошло в местности Эвергрин, штат Колорадо. Об этом сообщает издание Click on Detroit.
Сообщается, что седьмого ноября такса по кличке Уинстон и чихуахуа по кличке Мийо гуляли во дворе перед домом хозяев. И внезапно на Мийо напала молодая пума.
В свою очередь, Уинстон отогнал хищное животное громким лаем. Пума тут же бросила потенциальную добычу и скрылась.
В ходе схватки чихуахуа лишилась правого глаза и, возможно, получила черепно-мозговую травму.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван таинственный убийца сотен акул-людоедов.
Видео дня. Находки, которые ввели в ступор археологов
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
03:02
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение