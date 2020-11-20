Такса отогнала напавшую на чихуахуа пуму 

Такса спасла своего друга, метиса чихуахуа, от напавшей на него пумы. Все это произошло в местности Эвергрин, штат Колорадо. Об этом сообщает издание Click on Detroit.

Сообщается, что седьмого ноября такса по кличке Уинстон и чихуахуа по кличке Мийо гуляли во дворе перед домом хозяев. И внезапно на Мийо напала молодая пума.

В свою очередь, Уинстон отогнал хищное животное громким лаем. Пума тут же бросила потенциальную добычу и скрылась.

В ходе схватки чихуахуа лишилась правого глаза и, возможно, получила черепно-мозговую травму.