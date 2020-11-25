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Олень отнял ружье у охотника и унес его в лес 

Мира Маркина 10 часов назад
Олень отнял ружье у охотника
Фото: depositphotos.com
В городе Ческе-Будеевице на юге Чехии олень отнял оружие у охотника и унес его в лес.
Эту историю полиции рассказала группа охотников. Когда мужчины бродили по лесу в поисках мелкой дичи, одного из них атаковал олень.
Согласно сообщению на сайте полиции Чехии, когда оленя испугал лай собак, он подбежал прямо к одному из вооруженных мужчин, задел его плечо, разорвал рогом рукав и выбил из рук ружье, после чего поднял брошенное оружие на рога и скрылся. Позже его заметили в километре от места происшествия в Богемском лесу, — ружье все еще было на его рогах.
После случившегося охотники обратились в полицию. Того, кто найдет в лесу охотничий карабин под патроны 22 Hornet, призвали сдать его в ближайшее полицейское отделение.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о древних змеях-гигантах, охотившихся на динозавров.
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