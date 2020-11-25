Олень отнял ружье у охотника

В городе Ческе-Будеевице на юге Чехии олень отнял оружие у охотника и унес его в лес.

Эту историю полиции рассказала группа охотников. Когда мужчины бродили по лесу в поисках мелкой дичи, одного из них атаковал олень.

Согласно сообщению на сайте полиции Чехии, когда оленя испугал лай собак, он подбежал прямо к одному из вооруженных мужчин, задел его плечо, разорвал рогом рукав и выбил из рук ружье, после чего поднял брошенное оружие на рога и скрылся. Позже его заметили в километре от места происшествия в Богемском лесу, — ружье все еще было на его рогах.

После случившегося охотники обратились в полицию. Того, кто найдет в лесу охотничий карабин под патроны 22 Hornet, призвали сдать его в ближайшее полицейское отделение.