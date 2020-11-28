На протяжении всего этого времени на дереве-долгожителе росли шишки, что означает принадлежность растения к мужскому полу. Но в этом году на тисе заметили ярко-красные плоды, напоминающие ягоды, которые свидетельствуют о том, что данное дерево относится к женскому полу.