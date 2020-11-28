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Старейшее дерево в Великобритании сменило пол

Александра Нечаева
6 часов назад
Огромный тис в небольшой деревне Уэльса, возраст которого достигает трех тысяч лет, поменял мужской пол на женский, сообщает издание The Brecon and Radnor Express.
На протяжении всего этого времени на дереве-долгожителе росли шишки, что означает принадлежность растения к мужскому полу. Но в этом году на тисе заметили ярко-красные плоды, напоминающие ягоды, которые свидетельствуют о том, что данное дерево относится к женскому полу.
Эксперты, зафиксировавшие необычное “превращение” считают, что такая перемена могла быть вызвана реакцией дерева на стресс.
Безумный мир,
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