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Названы животные, зарабатывающие больше людей 

Мария Грибова 3 часа назад
Названы животные, зарабатывающие больше людей
Фото: @jiffpom
Исследование VioVet показало, сколько зарабатывают некоторые четвероногие друзья. Об этом пишет Daily Star.
Согласно исследованию, публикации всего одного снимка в неделю было бы достаточно, чтобы самое высокооплачиваемое животное, померанский шпиц по кличке JiffPom, за свою жизнь заработал 17 миллионов фунтов стерлингов. У четвероногого питомца 10,7 миллионов подписчиков. Животные в социальных сетях зарабатывают благодаря партнерским соглашениям с крупными брендами.
Самая высокая общая рентабельность принадлежит лисе Juniperfoxx, она имеет окупаемость в 183869%. Кошки имеют рентабельность инвестиций более 1000%, самый высокий показатель у американской короткошерстной — 14549%.
Собака Doug The Pug с четырьмя миллионами подписчиков, которые приносят девять тысяч фунтов стерлингов за одну публикацию в Instagram.
А золотистый ретривер Такер из Мичигана, США, может заработать 6 706,53 фунтов стерлингов с каждого спонсируемого поста.
Ранее «Рамблер» писал о том, что деревня в Австрии сменит нецензурное название.
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