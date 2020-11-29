Мужчину кремировали, но он вернулся домой

Житель Индии вернулся домой после собственной кремации. Об этом сообщает NDTV.

В начале ноября 75-летний индус получил положительный результат на COVID-19. Пенсионер был госпитализирован, а через два дня родственникам сообщили о его смерти. Тело хранилось согласно правилам по предотвращению распространения коронавируса. Лицо мужчины близкие смогли увидеть только на расстоянии, из-за чего, предположительно, им не удалось его тщательно разглядеть.

После того, как родственники кремировали тело, им позвонили и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать из больницы.

«Мы шокированы и удивлены. Мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали»,

— рассказал сын больного.

Как оказалось, индуса перепутали с другим пациентом, скончавшимся от коронавируса. Министерство здравоохранения штата Северная Бенгалия создало комитет из четырех человек для расследования инцидента.