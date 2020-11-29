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Мужчина вернулся домой после собственной кремации 

Мира Маркина 5 часов назад
Мужчину кремировали, но он вернулся домой
Фото: depositphotos.com
Житель Индии вернулся домой после собственной кремации. Об этом сообщает NDTV.
В начале ноября 75-летний индус получил положительный результат на COVID-19. Пенсионер был госпитализирован, а через два дня родственникам сообщили о его смерти. Тело хранилось согласно правилам по предотвращению распространения коронавируса. Лицо мужчины близкие смогли увидеть только на расстоянии, из-за чего, предположительно, им не удалось его тщательно разглядеть.
После того, как родственники кремировали тело, им позвонили и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать из больницы.

«Мы шокированы и удивлены. Мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали»,

— рассказал сын больного.
Как оказалось, индуса перепутали с другим пациентом, скончавшимся от коронавируса. Министерство здравоохранения штата Северная Бенгалия создало комитет из четырех человек для расследования инцидента.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Индии нашли редкую змею-альбиноса.
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