В Индии нашли редкую змею-альбиноса 

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Недалеко от города Гургаон в Индии обнаружили редчайшую клювоносую узкоротую змею-альбиноса. Об этом пишет издание Times of India.

Змею-альбиноса нашел натуралист Раджив Р. Это была уже взрослая особь. Длина ее тела — около 60 сантиметров.

«Это клювоносая узкоротая змея. Она альбинос, поэтому она не темно-коричневая, а белесая», — рассказал Раджив.

Раджив Р.

В последний раз такую змею находили в 2012 году в штате Махараштра.

Старший офицер департамента охраны дикой природы из Гургаона рассказал, что она слепая и безобидная. На данный момент известно очень мало об образе жизни, популяции и поведении этих особей.