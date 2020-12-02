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В России сделали елочные игрушки в маске от COVID-19 

Анна Арсеньева 4 часа назад
В России сделали елочные игрушки в маске от COVID
Фото: depositphotos.com
Фабрика елочных игрушек "Бирюсинка" в Красноярске сделала к Новому году шары, "одетые" в защитную маску от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам заместителя руководителя фабрики Артема Денисовича, новогодние игрушки пользуются большим спросом, из-за чего им приходится работать в усиленном режиме:

«Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый».

@birusinka_124
Игрушки делают вручную. В день фабрика выпускает примерно 100-120 штук.
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