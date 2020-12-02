В России сделали елочные игрушки в маске от COVID

Фабрика елочных игрушек "Бирюсинка" в Красноярске сделала к Новому году шары, "одетые" в защитную маску от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заместителя руководителя фабрики Артема Денисовича, новогодние игрушки пользуются большим спросом, из-за чего им приходится работать в усиленном режиме:

«Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый».

@birusinka_124

Игрушки делают вручную. В день фабрика выпускает примерно 100-120 штук.