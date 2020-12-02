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Найдены похитители монолита в штате Юта 

Анна Арсеньева 1 час назад
Найдены похитители монолита в штате Юта
Фото: Кадр из видео
Стало известно, кто похитил металлический монолит, обнаруженный в американском штате Юта. Об этом сообщает Daily Mail.
В поступке признался экскурсовод Сильван Кристенсен (Sylvan Christensen). Вместе с ним был канатоходец Энди Льюис (Andy Lewis) и еще два человека, имена которых неизвестны.
По словам экскурсовода, они разрушили монолит, чтобы защитить пустыню от туристов, которые мусорили и вытаптывали землю.

«Люди прибывали на машинах, автобусах, фургонах, вертолетах, самолетах, поездах, мотоциклах и электровелосипедах. А там нет даже парковки. И туалетов нет», — рассказал Кристенсен.

Ранее "Рамблер" сообщал, что объяснено загадочное исчезновение монолита из пустыни.
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