Найдены похитители монолита в штате Юта 

Все новости на карте

Стало известно, кто похитил металлический монолит, обнаруженный в американском штате Юта. Об этом сообщает Daily Mail.

В поступке признался экскурсовод Сильван Кристенсен (Sylvan Christensen). Вместе с ним был канатоходец Энди Льюис (Andy Lewis) и еще два человека, имена которых неизвестны.

По словам экскурсовода, они разрушили монолит, чтобы защитить пустыню от туристов, которые мусорили и вытаптывали землю.